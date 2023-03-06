“شلل تام” يُصيب جسر الملك فهد من الاتجاهين

شهد جسر الملك فهد، اليوم الاثنين، ازدحامًا كبيرًا في أعداد المركبات بالاتجاه المؤدي إلى البحرين، وذلك بعد ساعات من تسجيل الجسر رقمًا قياسيًا في عدد المسافرين، والذي بلغ 136498 أمس.
وبلغ زمن العبور إلى البحرين ساعة و8 دقائق، فيما يصل الزمن المستغرق للوصول إلى المملكة عبر الجسر إلى 12 دقيقة.
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد شرعت في أعمال توسعة وصيانة لمناطق الإجراءات، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة مستخدمي الجسر. وفق “أخبار 24”.
وكانت المؤسسة بدأت في أعمال توسعة وصيانة لمناطق الإجراءات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة عملائها العابرين على عدة مراحل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستكتمل خلال 3 أشهر، على أن تكتمل باقي المراحل تباعاً حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.