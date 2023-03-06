“المساحة الجيولوجية”: دول الخليج العربي بعيدة عن نشاط الزلازل المدمرة

أكد رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية، هاني زهران، أن دول الخليج بعيدة عن مراكز نشاط الزلازل المدمرة أو الهزات الارتدادية.
وأوضح زهران، خلال مداخلة في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن زاجروس وتوروس هما أقرب صدعين لمنطقة الخليج العربي، مؤكدًا أن تأثيراتهما تكون ضعيفة على هذه المنطقة.
وأضاف أن تأثير الصدعين يتركز قرب إيران، ولا يصل إلى منطقة الخليج العربي أي هزات ارتدادية، حتى وإن بلغت قوت الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن صدع شمال الأناضول الموجود بجنوب تركيا وشمال سوريا، تؤثر هزاته الأرضية، منذ عام 1939 وحتى الآن، على مناطق معينة، مثل إسطنبول وبعض المدن التركية.
#نشرة_الرابعة |رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية #السعودية الدكتور هاني زهران : دول الخليج بعيدة عن وقوع أنشطة زلزالية مدمرة أو هزات ارتدادية pic.twitter.com/slJC9DXNGq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 6, 2023