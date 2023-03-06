بينها “سائقه خاصة” وعامل “عناية شخصية”.. إتاحة 10 مهن جديدة للاستقدام

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المجال أمام استقدام 10 مهن جديدة، وذلك عبر منصة “مساند”، ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ ترمي لرفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.
وتصدر المهن الجديدة المتاحة للاستقدام “سائقة خاصة”، و”عامل عناية شخصية”، بالإضافة إلى “حارس منزلي، ومدرس خاص، وخياط منزلي، ومدير منزل، ومزارع منزلي، وقهوجي منزلي، وسفرجي منزلي، ومباشر منزلي، وأخصائي نطق وسمع خاص، ومساعد شخصي، وعامل مساند”.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، من خلال منصة “مساند”، لتنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، بالإضافة إلى الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره، دون الحاجة إلى زيارة المكتب.
وفق “أخبار 24”.