مواجهات قوية للرباعي السعودي.. نتائج قرعة بطولة الملك سلمان للأندية العربية

استقبلت المملكة في العاصمة الرياض، مساء الإثنين، مراسم حفل قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني.
وجاء حفل مراسم القرعة بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية.
وشارك في مراسم سحب القرعة نجوم العرب، ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي الأستاذ مبارك الضفيان. وفق “أخبار 24”.
وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية عن وقوع مواجهة بين الشباب والقوة الجوية العراقي في الدور الأول للبطولة، وفي الأدوار النهائية، جاء الاتحاد في المجموعة الأولى، والهلال في المجموعة الثانية، والنصر في المجموعة الثالثة.
وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي:
الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي
الصفاقسي التونسي- قطر القطري
البرج اللبناني – الوحدة الإماراتي
شباب الخليل الفلسطيني – النهضة العماني
المحرق البحريني – النهضة العماني
نواديبو الموريتاني – شباب الأردن
الجيش الملكي المغربي – الاتحاد الليبي
المريخ السوداني – تشرين السوري
الهلال السوداني – المنامة البحريني
أهلي طرابلس الليبي – طلائع الجيش المصري
فحمان اليمني – الاتحاد المنستيري التونسي
الكويت الكويتي – شبيبة الساورة الجزائري
وجاءت نتيجة قرعة كأس العرب للأندية 2023 للأدوار النهائية كالتالي:
المجموعة الأولى
الترجي التونسي
الاتحاد السعودي
الشرطة العراقي
(الهلال السوداني/ المنامة – الصفاقسي/ قطر)
المجموعة الثانية
الوداد المغربي
الهلال السعودي
السد القطري
(طلائع الجيش/أهلي طرابلس – النهضة/ شباب الخليل)
المجموعة الثالثة
الزمالك المصري
النصر السعودي
( الشباب/ القوة الجوية – المريخ/ تشرين)
(فحمان/ الاتحاد المستيري – المحرق/ السيب)
المجموعة الرابعة
الرجاء المغربي
شباب بلوزداد
المتأهل من التصفيات
المتأهل من التصفيات