لتنظيم خدماتها بالمملكة.. انطلاق منتدى الاتصالات الأول للميتافيرس غدًا

تستضيف المملكة، غدًا (الثلاثاء)، أعمال منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس، بهدف تنظيم خدماتها في المملكة، بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات.
وسيشهد المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، عددًا من الجلسات الحوارية التي تتناول أهمية تبني وتنظيم خدمات وتطبيقات الميتافيرس بالمملكة، وتمكين التشغيل المتبادل لها، بالإضافة إلى مستقبل الأمن السيبراني في حماية تطبيقاته وخدماته المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
ويعقب فعاليات المنتدى، انعقاد الاجتماع الأول للفريق المتخصص لقطاع التقييس المعني بالميتافيرس (FG-MV) في الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تم تشكيله بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، لبحث القضايا المتعلقة بـ “الميتافيرس” والعمل على وضع المعايير التقنية الدولية لتمكين التشغيل المتبادل لخدماته وتطبيقاته على نطاق عالمي.