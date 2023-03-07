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جديد المحليات > بالفيديو.. هذه الفوائد التي تعود على مصنعي اللوحات من الدليل التنظيمي الجديد
07/03/2023   5:59 ص

بالفيديو.. هذه الفوائد التي تعود على مصنعي اللوحات من الدليل التنظيمي الجديد

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أبرزت أمانة منطقة الرياض، الفوائد التي يمكن أن تعود على مصنع اللوحات من الدليل التنظيمي الجديد للوحات.

وأوضحت الأمانة، أن الدليل يساعد في معرفة الاشتراطات الفنية والتصميمية الخاصة بكل منطقة عمرانية، وتحديد أنواع اللوحات المسموح بها والمواد المستخدمة فيها وأنواع الإضاءة.

ولفتت إلى أنه يتاح أن تتضمن اللوحات الاسم باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو الاثنين معاً، كما يمكن إضافة أي شعار معتمد من الجهات المختصة، مع ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وسبل الأمان.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هذه الفوائد التي تعود على مصنعي اللوحات من الدليل التنظيمي الجديد

جديد المحليات
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