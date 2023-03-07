“SRMG” شريك إعلامي لملتقى “بيبان 23”

تُشارك المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” كشريك إعلامي في ملتقى “بيبان 23″، والذي تُقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وتهدُف الشراكة إلى إثراء الساحة الإعلامية والمنصات الخاصة بالشركة؛ بمجموعة من المعلومات والتغطيات الإعلامية داخل أروقة ملتقى “بيبان 23″، وإيصال الرسالة الإعلامية التي تسعى “منشآت” لبثّها وترسيخها، من حيث تميُّز المملكة في قطاع ريادة الأعمال.
ويتضمن ملتقى “بيبان 23″، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة شاملة، تتضمن باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين. وفق “أخبار 24”.
ويطرح الملتقى كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.