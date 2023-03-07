“كفيف النظر.. بصيـر القلب”.. حكاية مشجع نصراوي منذ عام 1984 (فيديو)

كشف نادي النصر عن حكاية واحد من عشاقه اسمه علي محمد الأسمري من ذوي الهمم الذي اعتاد على تشجيع الفريق منذ عام 1984.
ونشر نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لقصة هذا المشجع وحكايته وحضوره لمباراة الفريق الماضية أمام الباطن في دوري روشن.
وخطف فريق النصر فوزًا قاتلاً بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، مساء الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.
وعلق نادي النصر على فيديو المشجع، قائلاً: “علاقـة النصر بجماهيره لا تصفها كلمات!.. فهـو لعشاقه حيــاةٌ وانتمـاء.. عاشق من العُشّاق.. كفيف النظر .. بصيـر القلب .. أسعدنا بأن اصطحبنا معه لحضور مباراة الباطن”.
وقال مشجع النصر إن قصة حبه للفريق بدأت عام 1984 عندما توّج المنتخب السعودي بكأس آسيا، ووقتها كان يضم الفريق أبطالاً مثل ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان ويوسف خميس وهم من أبطال النصر والمنتخب، لذا عشقت هذا النادي وبعد ذلك توالت الإنجازات والألقاب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف مشجع النصر بأنه سعيد بحضور مباراة فريقه أمام الباطن، رغم أنه سبق له حضور العديد من المباريات والنهائيات إلا أن كل مباراة يحضرها للنصر تشعره بالسعادة الكبيرة.
علاقـة #النصر بجماهيره لا تصفها كلمات!
فهـو لعشاقه حيــاةٌ وانتمـاء 🙏
عاشق من العُشّاق..
كفيف النظر .. بصيـر القلب 💛
أسعدنا بأن اصطحبنا معه لحضور مباراة الباطن
pic.twitter.com/sv6EoopnXI
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 6, 2023