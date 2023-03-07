شهدت الأيام الماضية أحاديث وجدلاً متواصلاً بشأن قرارات الحكام خصوصًا في الجولة الماضية من دوري روشن.
ووصلت ذروة الجدل بشأن قرارات الحكام في مباراة النصر والباطن، والتي حسمها متصدر الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.
وتمكن النصر خلال الوقت بدل الضائع تعديل النتيجة وقلب تأخره إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ مما دفع البعض للتساؤل عن مدى صحة احتساب تلك المدة من الزمن كوقت بدل من ضائع.
هجوم رئيس الباطن
بعد اللقاء شن رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي هجوماً على حكم مباراة فريقه أمام النصر بعد خسارته في الدقائق الأخيرة.
وقال الهويدي في تصريحات بعد المباراة: “اللي صار اليوم مهزلة وعيب، ما يصير الخرابيط اللي قاعدة تصير، والحكم ضاف اليوم شوط ثاني ولو ما جاب النصر هدف بنلعب شوط ثاني آخر”.
وأضاف: “في النهاية لازم يفوز النصر؟ الوقت الإضافي لا يستاهل احتساب 17 دقيقة، ولا حتى 5 دقائق، والكل شاهد ما حدث في المباراة”.
وتابع: هدفا النصر من أخطاء لصالحنا، وما حدث شيء غير طبيعي، وهدفنا صريح، ورغم ذلك وقف ولاعبنا انضرب أكثر من مرة”.
وأتم تصريحاته: “التحكيم ميت أصلاً، الباطن اليوم كان يستحق النتيجة مستوى ونتيجة، وقدمنا مباراة كبيرة لكن للأسف الحكم أدى الدور وساعد النصر على الفوز”.
مطلوب حكام أجانب
لم يكن رئيس الباطن وحده الذي هاجم التحكيم بعد المباراة بل أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، قال إن ناديه سيتجه للمطالبة بالحكم الأجنبي في مبارياته المقبلة.
وقال مسلي آل معمر في تصريحات بعد المباراة: “ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط مع الأسف لم يكن الحكم اليوم بمستوى المباراة، وسنتجه لطلب الحكم الأجنبي”.
وأضاف: “عشان الضغوط اللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين”، متابعًا: “أي ناد عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون”.
رد دائرة الحكام
وبعد احتدام الجدل، كشفت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حيثيات قرار حكم مباراة النصر أمام الباطن سامي الجريس باحتساب 12 دقيقة وقتًا بدل ضائع.
ووفقًا لتقارير صحفية فإن تعليق دائرة الحكام على دقائق الوقت بدل الضائع في مواجهة النصر والباطن كانت كالتالي: “تود الدائرة أن توضح الآلية التي استند إليها حكم المباراة لاحتساب الوقت بدل الضائع، التي تم تطبيقها فعلياً في وقت سابق، وهي تقنية وقت اللعب الفعلي، التي تم اعتمادها والإعلان عنها، بعد تطبيقها في كأس العالم (قطر 2022)”.
وأوضح أن مساعد حكم تقنية الفيديو (VAR) مختص بإبلاغ الحكم من الصافرة إلى الصافرة أي أن الهدف ووقت الاحتفال به – التبديلات – الإصابات – إهدار الوقت – الاعتراضات – الوقت المهدر في فحص الحالات عبر تقنية (VAR).
وأضافت: “من خلال فحص وقت التوقف خلال الشوط الثاني من مباراة النصر والباطن، فإن دائرة الحكام خلصت إلى أن الوقت بدل الضائع الذي تم تقديره بـ12 دقيقة كان صحيحاً، وفقًا للتالي: التوقف للإصابات: 4:05 دقيقة – الإصابات والاعتراضات والإنذارات: 3:22 دقيقة – العودة إلى (VAR): 1:07 دقيقة – التبديلات: 3:45 دقيقة ليكون مجموع الوقت بدل الضائع هو: 12:19 دقيقة؛ لذا تؤكد دائرة الحكام أن ما قام به الحكم من احتساب للوقت يعد صحيحاً”.
غضب مسؤولي الشباب
ولم تكن مباراة النصر والباطن فقط، شهدت جدلاً بشأن قرارات الحكام فيها بل إن مباراة العدالة والشباب كان له نصيب أيضًا من الأحاديث والمناقشات.
وجه المدير التنفيذي لنادي الشباب طلال آل الشيخ، انتقادات لحكم مباراة فريقه أمام العدالة التي أقيمت مساء السبت الماضي.
وقال طلال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “في مباراتنا أمام العدالة حكم الـ VAR كان يدير حكم الساحة.. في لقطة الهدف الأول للعدالة كان يجب على الحكم التوجه إلى الشاشة لرؤية اللعبة وعدم الاكتفاء بقرار حكم الفيديو”.
وأضاف “آل الشيخ” أن ما يحدث من لجنة الحكام في الوقت الراهن من قرارات أمر معيب، مضيفًا أنه في مباراة اليوم كانت هناك خشونة مفرطة من لاعب العدالة وفي النهاية حصل على كارت أصفر”.
وأشار إلى أنه لا يمكنه طلب حكام أجانب بدون أن يكون لديه دعم، يجعله قادرًا على استقدام حكام أجانب في مبارياته بدوري روشن.
وفق “أخبار 24”.