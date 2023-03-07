رامون دياز: لم نعلب جيدًا أمام الفتح.. والإصابات سر تراجع الهلال

شدد مدرب نادي الهلال، رامون دياز على أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال مواجهة الفتح.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لم نلعب مباراة جيدة أمام الفتح، خصوصاً في الشوط الأول الذي لم يكن لدينا فيه أي فرصة”.
وأضاف مدرب الهلال: “فقدنا أكثر من لاعب أمام الفتح بداعي الإصابة. خسرنا جهود القائد سلمان الفرج وفريقنا لم تكتمل صفوفه في معظم المباريات”.
وواصل: “بعد المشاركتين المونديالية والآسيوية غاب عنا لاعبين مهمين أمثال ماريغا وفييتو، هذا الأمر أثر علينا، لكننا سنعمل لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها”.
وشدد: “تراجع أدائنا في آخر مباراتين أمر مقلق، خصوصاً بعد المستويات الكبيرة التي قدمناها في كأس العالم ودوري أبطال آسيا”.
واختتم: “لا أعتقد أن فقدان رغبة اللاعبين لتحقيق لقب الدوري بداعي تحقيق المنجزات في السنوات الماضية هو السبب، الإصابات التي لاحقت اللاعبين هي العامل الرئيسي في تراجع مستوانا في بعض المباريات”.
وحقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المواجهة التى جمعتهما في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في دوري روشن السعودي.
سجل هدفي الفتح كريستيان تيبو وخالد الغنام في الدقيقتين 39 و80 من عمر المباراة، فيما سجل هدف الهلال صالح الشهري في الدقيقة 90+4. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما يجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس.