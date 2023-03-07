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رياضة > مدرب الفتح: الضغط مفتاح الفوز على الهلال.. وأعاني من الغيابات
07/03/2023   5:58 ص

مدرب الفتح: الضغط مفتاح الفوز على الهلال.. وأعاني من الغيابات

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أبدى مدرب الفتح، اليوناني دونيس، سعادته بتحقيق الفوز على الهلال في مباراة الإثنين، وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وحقق نادي الفتح فوزًا مهمًا على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 18 في دوري روشن السعودي.

وقال مدرب الفتح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن مفتاح الفوز على الهلال يكون بالضغط على لاعبيه ومحاولة غلق المساحات أمامهم وهذا ما قام به فريقه.

وأشاد المدرب اليوناني بنادي الهلال الذى سبق له تدريبه، قائلا إنه مختلف عن باقي الأندية، لا سيما أنه يمتلك لاعبين على مستوي عالٍ ولديه الكثير من الاختيارات في قائمته، لذا فإن الأسلوب الذي تعمل به أمامه يكون مختلفًا عن باقي الأندية. وفق “أخبار 24”.

وأشار دونيس إلى العديد من الغيابات في فريقه لأسباب متوعة ما بين الإصابة والانضمام إلى المنتخب الوطني مما يصعب عليه المهمة في الوقت الراهن.

مدرب الفتح: الضغط مفتاح الفوز على الهلال.. وأعاني من الغيابات

رياضة
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