الشباب والقوة الجوية العراقي يتفقان على تغيير أماكن مواجهتي الذهاب والإياب

كشفت مصادر أنه بعد اجتماع دام ساعة ونصف بين ممثل الشباب والقوة الجوية العراقي، تمت الموافقة على تغيير أماكن مواجهتي الذهاب والإياب في إطار الدور الأول من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أنه بعد تغيير أماكن مواجهتي الذهاب والإياب ستكون مواجهة الذهاب يوم 13 مارس بالبصرة، فيما ستقام مواجهة الإياب يوم 16 أبريل في الرياض.
واستقبلت المملكة في العاصمة الرياض، مساء الإثنين، مراسم حفل قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني.
وجاء حفل مراسم القرعة بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية.
وشارك في مراسم سحب القرعة نجوم العرب، ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي الأستاذ مبارك الضفيان.
وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية عن وقوع مواجهة بين الشباب والقوة الجوية العراقي في الدور الأول للبطولة، وفي الأدوار النهائية، جاء الاتحاد في المجموعة الأولى، والهلال في المجموعة الثانية، والنصر في المجموعة الثالثة.