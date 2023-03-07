علي البليهي: المنافسة في الدوري مستمرة.. ونعاني من ضغط المباريات

شدد مدافع نادي الهلال، علي البليهي عن أن فريقه يعاني من الإرهاق وذلك عقب الخسارة من الفتح بهدفين مقابل هدف.
وقال البليهي عبر قنوات “SSC TV” عقب المباراة: “الفريق يلعب كل ثلاث أيام مباراة، فيما الفرق يكونوا مرتاحين، لا نضع هذا عذر لنا ولكن نطلب من الجماهير الوقوف معنا”.
وأضاف مدافع الهلال: “الدوري لسه موجود، وامامنا مباريات نسعى لتحقيق الفوز خلالها. نحن نتحمل مسؤولية التعثرات التي حصلت، ونعد الجماهير بالأفضل”.
وحقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المواجهة التى جمعتهما في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في دوري روشن السعودي.
سجل هدفي الفتح كريستيان تيبو وخالد الغنام في الدقيقتين 39 و80 من عمر المباراة، فيما سجل هدف الهلال صالح الشهري في الدقيقة 90+4. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما يجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الخامس.