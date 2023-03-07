قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن هناك 8 أسباب تؤدي إلى توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد، منها وفاته أو تنازله عن المعاش.
وأوضحت الوزارة أن صرف معاش الضمان الاجتماعي يتوقف عند تخلف شرط من شروط الاستحقاق، أو ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة، وكذلك عند عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله، وعند تنازل المستفيد عن المعاش، وعند وفاة المستفيد.
وأضافت أن صرف المعاش يتوقف أيضا عند تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، وعند إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يبحث عن عمل أو لم يقبل عروض العمل وفرص التدريب المناسبة، ولم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.
وفق “أخبار24”.