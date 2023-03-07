بمساحة 1.4 مليون م2.. “روشن” تعلن عن “وارفة” ثاني مشاريعها المتكاملة في الرياض

كشفت مجموعة “روشن” المطور العقاري الوطني، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن ثاني مشاريعها المتكاملة في الرياض وهو مشروع “وارفة” السكني، وذلك بعد نجاح مشروع “سدرة”.
ويقع المشروع الجديد في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض، ويتبع في تصميمه أسس التخطيط والتصميم المميزة وسيتم فيه تطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية التي من شأنها رفع جودة المعيشة وأنسنة البيئة العمرانية.
وتقدر مساحة مشروع ” وارفة ” بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان، ما ينعكس على رفع أسلوب المعيشة والرفاهية، ضمن فراغات عمرانية مدروسة تلبّي احتياجاتهم المختلفة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر إنه مع استمرار قصة نجاح روشن، تم التوجه إلى شرق مدينة الرياض لإعلان المجتمع الجديد (وارفة)، الذي يهدف لبناء وتقديم أساليب جديدة للحياة عبر قصة العمارة السلمانية التي تزدهر وفقًا للأهداف، وذلك مع إطلاق مجتمع “العروس” في مدينة جدة الذي يعد أحد مشاريع تقديم مجتمعات نابضة بالحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.