فريق عمل بمجلس التعاون يناقش آخر مراحل ربط وتبادل المخالفات المرورية

ناقش فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول المجلس وتدشينها خلال الفترة القليلة القادمة.
وأكد المجلس أن ربط المخالفات يعزز توحيد الإجراءات وتبادلها فيما بين الأجهزة المرورية، وفق آليات تعمل وتساهم في الحد من وقوع الحوادث ومخالفة القواعد المرورية بدول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ19 لفريق العمل، والذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرار الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول المجلس، فيما يتعلق بموضوع ربط المخالفات المرورية.
من جهة أخرى عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 41، أمس الإثنين عبر الاتصال المرئي، حيث ناقشت مشروع (حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية).
كما ناقشت اللجنة مقترح استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بالإضافة إلى استكمال دراسة قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق. وفق “أخبار 24”.