لفهم البيئة الجيولوجية بالمملكة.. لجنة علمية تدرس التنوع الصخري للدرع العربي

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تتابع تنفيذ أعمال اللجنة العلمية للتتابع الصخري، التي تهدف إلى فهم أعمق للأقاليم الجيولوجية بالمملكة، والوقوف على التنوع الصخري والبنائي للدرع العربي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.
وأوضحت الهيئة أن أعمال اللجنة العلمية للتتابع الصخري، تمهد لأعمال التخريط الجيولوجي بأعلى معايير الجودة والإتقان ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقالت الهيئة، إنه تم استقطاب نخبة من علماء الجيولوجيا الدوليين والمحليين بينهم، خبير الدرع العربي الشهير بيتر جونسون، وعالم التراكيب الدقيقة الهولندي كيس بشير، وخبير الدروع الاسترالي آلن كولنز، والخبير الدولي في تحديد إعمار الصخور وعضو اللجنة الدوليه للتتابع الطبقي مارتن وايتهاوس.
كما يشارك في هذا العمل أيضا، وفق الهيئة، خبير الدرع النوبي الفرنسي بيير نهلينج، والخبير النمساوي البروفيسور كورت شتيوي، والبروفيسور الأمريكي بوب ستيرن، وصاحب الخبرة المتميزه في أعمال التخريط الجيولوجي للدرع العربي فائق قطان.
وأوضحت أن اللجنة تهدف أيضا للوصول إلى فهم أعمق لبيئة تكون الأقاليم الجيولوجية بالمملكة، ووضع نموذج لتتابع صخور الدرع العربي بناءاً على نظرية الصفائح التكتونية التي سادت في مطلع السبعينات من القرن الماضي، كما سيساعد هذا النموذج في التعرف على بيئات نشأت الخامات المعدنية.
وفق “أخبار 24”.