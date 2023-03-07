تسجيل محمية الملك عبد العزيز في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، تسجيل المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وبينت هيئة تطوير المحمية أن تسجيل المحمية جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ظهور المملكة، في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية في حماية البيئة وضمان استدامتها ويعكس التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية خضراء.
يذكر أن قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التي انطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي (1981م)، تعد الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وفق “أخبار 24”.