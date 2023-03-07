أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع دار خزام، أحد مشاريع المرحلة الأولى من ضاحية خزام في مدينة الرياض لمستحقي الدعم السكني.
ويأتي مشروع دار خزام بالشراكة مع شركة دار للتطوير العقاري، وضمن جهود التعاون مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية المتكاملة والسعي في تقديم خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.
ويُوفّر المشروع 270 وحدة سكنية، بشقق عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير جودة الحياة وبمساحات سكنية تراوحت ما بين139 – 176 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال، وبمساحة إجمالية تجاوزت 27 ألف م2.
ويُعد المشروع امتدادًا لجهود “الوطنية للإسكان” في توفير مشاريع حيوية ذات طابع حضاري ومميز، ويأتي ضمن خطط زيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية المناسبة للقدرات الشرائية.
وفق “أخبار 24”.