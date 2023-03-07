أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أنها ستعلن غداً (الأربعاء)، حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة والذي يعد الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، وذلك خلال أعمال “منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023”.
وأوضحت الهيئة أن أعمال المنتدى ستنطلق (الأربعاء)، برعاية وزير الاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية.
وأضافت أن المنتدى يستضيف حضوراً رفيعاً من المسؤولين وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعي الاتصالات والتقنية، حيث سيتم خلاله أيضا عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة ومدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص.
يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركز في نسخة هذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع.
وفق “أخبار 24”.