استعرض وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الكوري الجنوبي لي سوب، علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وسبل التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.
وتناول الاجتماع، الذي عقد في سيئول اليوم (الثلاثاء)، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحظي الأمير خالد بمراسم استقبال رسمية في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية، أطلقت خلالها المدفعية 19 طلقة ترحيبية، تعبّر عن أعلى درجات الحفاوة والترحيب، ومن ثم استأذنه قائد طابور العرض لبدء التفتيش، قبل أن يصحبه نظيره الكوري في عربة مكشوفة، وقاما بجولة تفتيشية على الطوابير العسكرية.
وفق “أخبار 24”.