القصب “مدينة الملح”.. حكاية 3 قرون من استخراج “الذهب الأبيض”

رغم أنها تتمتع بوفرة المحاصيل الزراعية، فإن بلدة القصب وسط السعودية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بإنتاج “ملح الطعام” بدرجات جودة عالية، واكتسبت شهرة واسعة في تصديره إلى أنحاء البلاد كافة، إذ يعد المنتج الرئيسي لهذه المدينة التي تبعد عن الرياض 160 كيلومتراً.
ومنذ ثلاثة قرون، عُرفت القصب التي تشتهر بالأراضي السبخة بإنتاجها للملح، فيما يعد استخراجه المهنة الأولى لأهالي تلك المدينة منذ مئات السنين، فيما يتطلب استخراجه جهداً بدنياً كبيراً في السابق، عبر الحفر العميق داخل ما يسمى الجفرة، “بئر تتمتع بمياه جوفية شديدة الملوحة”، وبعدئذ يتدفق الماء منها مجتمعاً في حوض يسمى بالبركة، حينها يتبخر الماء ويترسب الملح ويتجفف وبعدئذ يُوزع داخل الأكياس من أجل بيعه.
وفي الوقت الحاضر باتت الوسائل التقنية الحديثة تسهل عملية استخراج الملح من باطن الأرض بسهولة أكبر عمّا كان في السابق، كما تغطي بلدة القصب ثلث احتياجات السوق السعودي من الملح الخشن الذي ينتج بأحدث التقنيات في أراضٍ سبخية يتجاوز عددها العشرين مملحة، عبر تسهيل أجهزة ضخ المياه من العين إلى الأحواض الترابية بشكل يومي، وبنسب معينة.
“أخبار 24” زارت الممالح المنتشرة في القصب، في إطار تغطية صحافية لموسم “ملح القصب” الذي يعقد هناك، بدا لافتاً انتشار الممالح المجاورة لبعضها، بجانب توافر مصنع “زاد” الذي يعنى بتكرير الملح بمواصفات حديثة.
” الصبخة “.. كثبان من الملح
ما إن تطأ قدماك تلك الأراضي السبخية حتى تلحظ توافر أحواض ماء ممتلئة بالذهب الأبيض، بجانب كثبان من الملح أشبه بالجليد ناصعة البياض، تنغرس داخلها أدوات حفر يدوية، فيما يتحلق حولها عمالة باكستانية تمارس تعبئة وتغليف هذا المنتج لتصديره وبيعه.
أراضي القصب شديدة الملوحة
يقول محمد الكنعان مالك مملحة الكنعان: تتمتع أراضي القصب، خاصة منطقة الصبخة بمياه وتربة شديدتي الملوحة، لذا نصدر “الملح” إلى مناطق المملكة كافة بنسب كبيرة، وهذه المهنة يمتهنها معظم أهالي بلدة القصب، ولقد ورثت العمل في استخراج الملح من والدي وجدي، وفي الواقع فإن رزقي يتوقف على هذا العمل.
وفي سياق حديثه عن مدينته القصب التي يتحدر منها، انتقل بنا الكنعان إلى بئر داخل المملحة الخاصة به، يضيف أن هذه البئر شديدة الاحمرار نظراً إلى كثافة ملوحتها، عبرها نضخ المياه إلى داخل البرك الخاصة، فيما تصل درجة ملوحتها إلى 30 ألفا، وهذه البئر في موسم الصيف يتحول لونها إلى الأخضر.
موسم ملح القصب
وفي هذه الأثناء، أقامت بلدة القصب مهرجاناً يحمل اسم موسم ملح القصب، يتضمن الموسم عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، يأتي أهمها جناح ملح القصب، وهو الجناح الرئيس في الموسم، الذي يحكي تاريخ المنطقة وعلاقتها مع الملح والتجارة فيه لمدة تجاوزت ثلاثة قرون.
” ملح القصب”.. منتج غذائي إلى العالمية
وفي الوقت الذي تعد القصب من أشهر المناطق في المملكة في إنتاج الملح، كانت هيئة فنون الطهي قد سجلت ملح القصب في قائمة “سفينة التذوق” لمنظمة سلو فود للأغذية المهددة بالاندثار، وقدمت فرصة عرضه أمام الجمهور الدولي خلال تنظيمها لـ”سفينة التذوق السعودية” العام الماضي ضمن مشاركتها في فعاليات سالون ديل قوستو – تيرا مادري المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.
#القصب “مدينة الملح”.. حكاية 3 قرون من استخراج “الذهب الأبيض” https://t.co/e6u4nf73XS pic.twitter.com/jLPlOV2a1C
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 7, 2023
وفق “أخبار 24”.