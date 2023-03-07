“الشورى” يطالب باستراتيجية للتعليم الجامعي.. ويقر تعديلاً على نظام القضاء

طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، صندوق التعليم العالي الجامعي، بالإسراع في إعداد خطة استراتيجية متكاملة.
وحثّ المجلس، خلال جلسة عقدت اليوم، الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوجيهات رؤية المملكة 2030 في صياغة الإستراتيجية.
وناقش التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441 / 1442هـ، واستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.
وخلال مناقشته ملفا آخر، وافق مجلس الشورى على مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء؛ المقدّم من عضو المجلس أيوب الجربوع، إذ اتخذ المجلس قراره بعد تقديم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال المقترح.
وفق “أخبار 24”.