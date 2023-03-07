نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتداولات 4.6 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ0.2% عند 10473 نقطة
07/03/2023   7:51 م

بتداولات 4.6 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ0.2% عند 10473 نقطة

+ = -
495

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 0.2%، ليغلق عند 10473 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات السوق اليوم، بالنسبة القصوى، عند 25.15 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1.3 مليون سهم، فيما ارتفع سهم أرامكو، بأكثر من 1% عند 32.35 ريال.

كما سجل سهما سليمان الحبيب، والوطنية للتعليم، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 245.60 ريال للأول، و108.80 ريال للثاني، فيما صعد سهم عطاء التعليمية، بنسبة 2%، عند 59.20 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى 9.6 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 74.90 ريال، وهبط سهم أماك، بنسبة 3% عند 72.30 ريال، إذ كانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022 إلى 21.5 مليون ريال، بنسبة 66%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

بتداولات 4.6 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ0.2% عند 10473 نقطة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253308.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.