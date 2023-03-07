أمير الرياض يكرّم مانحي إحسان ويدشن بوابة “كبار المحسنين”

انطلق حفل تكريم المحسنين عبر منصة “إحسان” السنوي الثاني، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
وشهد الحفل تكريم كبار المانحين والمتبرعين عبر منصة “إحسان”، والإعلان عن فتح باب التبرعات لمشروع السلام الوقفي بالمدينة المنورة، كما دشّن أمير الرياض بوابة “كبار المحسنين” في منصة “إحسان”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة “إحسان” عبدالله الغامدي، خلال كلمة له بالحفل، أن تبرعات المنصة تجاوزت 3 مليارات ريال خلال عامين، استفاد منها نحو 5 ملايين مستفيد.
ينطلق الآن البث المباشر لحفل #تكريم_المحسنين الثاني.
لمتابعة الحفل: https://t.co/1po155q8EA
— منصة إحسان (@EhsanSA) March 7, 2023
وفق “أخبار 24”.