انطلقت مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023” في بريطانيا، بمشاركة القوات الجوية إلى جانب قوات 6 دول أخرى.
وأكد قائد مجموعة القوات الجوية للتمرين، المقدم الطيار الركن عطالله العصيمي، خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها على “تويتر”، أن القوات الجوية تشارك في التمرين بـ 6 طائرات من طراز “تايفون”، مزودة بأطقمها الجوية والفنية والمساعدة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه التمرينات المقامة في المملكة المتحدة، تهدف لتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية، وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة.
انطلاق مناورات تمرين «محارب الكوبرا 2023» في المملكة المتحدة بمشاركة #القوات_الجوية إلى جانب قوات 6 دول صديقة. pic.twitter.com/7aL4mcU2Wx
— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 7, 2023