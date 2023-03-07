انطلقت مناورات تمرين “محارب الكوبرا 2023” في بريطانيا، بمشاركة القوات الجوية إلى جانب قوات 6 دول أخرى.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية للتمرين، المقدم الطيار الركن عطالله العصيمي، خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها على “تويتر”، أن القوات الجوية تشارك في التمرين بـ 6 طائرات من طراز “تايفون”، مزودة بأطقمها الجوية والفنية والمساعدة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذه التمرينات المقامة في المملكة المتحدة، تهدف لتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية، وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة.