وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن مراحل المنافسة على 5 فرص استثمارية تعدينية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مراحل المنافسة على الفرص الاستثمارية التعدينية الخمس؛ للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن مراحل المنافسة تبدأ من أبريل 2023 بإعلان أسماء المتنافسين المؤهلين، ويكون الموعد النهائي لتقديم العروض في شهر مايو 2023، والإعلان عن نتائج مرحلة تقديم العروض في يونيو 2023، وأخيراً إصدار رخص الكشف للمتنافس الفائز خلال 3 أشهر من انتهاء جولة الترخيص.
وأبان أن المراحل للمنافسات الثلاث لموقع أم حديد وبئر عمق وجبل صهايبة ستبدأ بإعلان أسماء المتنافسين المؤهلين في يونيو 2023، والموعد النهائي لتقديم العروض في يوليو 2023، وستعلن الوزارة عن نتائج مرحلة تقديم العروض في أغسطس 2023، لتصدر بعدها رخصة الكشف خلال 3 أشهر من انتهاء جولة الترخيص، مشيراً إلى أن مراحل المنافسة الـ5 سيكون إرشاديًا وقد يخضع للتغيير وفقًا لتقدير الوزارة، كما يمكن الدخول على الفرص من خلال الرابط: (mim.gov.sa).
ويأتي الإعلان عن الفرص الاستثمارية التعدينية الـ5 في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من عام 2022، حيث تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030م، وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وفق “أخبار 24”.