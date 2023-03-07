بحضور وزير الطاقة و”السديس”.. اتفاق لتطوير منهجية الإنذار المبكر بالحرمين الشريفين

وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم بمجال السلامة والصحة المهنية، تهدف لتطوير منهجية معتمدة للإنذار المبكر بالحرمين الشريفين.
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها بمقر الوزارة في الرياض، على تعاون الجانبين في مراجعة إجراءات الصحة المهنية بالمواقع التابعة للرئاسة، وتعزيز بناء بيئة عمل آمنة فيها، وتطبيق منهجية معتمدة للإنذار المبكر، تشمل؛ المراقبة، والتنبؤ، والرصد، والإبلاغ عن مخالفات السلامة والصحة المهنية.
كما تنص المذكرة على التعاون بين الطرفين على إيجاد مؤشرات أداء وقياس لأنظمة السلامة بمواقع الرئاسة، وإعداد تقويم دوري لمستوى السلامة والصحة المهنية، والعمل على اكتشاف الثغرات بهدف تحقيق التقدم في مجالات تعزيز السلامة وإدارة الحوادث، والإعداد المشترك للوائح السلامة في هذا المجال.
وتعمل أيضًا على تحديد المعايير والمسؤوليات الخاصة بتهيئة المواقع، بشكلٍ يوفر الحماية للحرمين الشريفين، مع العمل المشترك لبناء القدرات عن طريق تبادل المعرفة، والتنسيق لتحديد المخاطر وتقييمها ومواجهتها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة، والتي تهدف دائمًا لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ومساعدتهم على تأدية المناسك بطمأنينة ويسر.
وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس على أهمية التعاون مع وزارة الطاقة، بما يهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية ذات العلاقة بخدمات الطاقة في الحرمين الشريفين، وفي المواقع التابعة للرئاسة.
وفق “أخبار 24”.