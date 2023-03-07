السماح لمقدم إفطار رمضان بالمسجد النبوي بتوزيع الوجبات بنفسه أو عبر شركات

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي السماح لمقدمي خدمة الإفطار في المسجد النبوي بتوزيع الوجبات بأنفسهم أو عن طريق شركات الإعاشة.
وأوضحت أن التوزيع من خلال شركات الإعاشة سيكون للتي سيتم التصريح لها من قبلها وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشارت إلى أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح. وفق “أخبار 24”.