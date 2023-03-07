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رياضة > بالفيديو.. تفاصيل طلب الرابطة من الاتحاد ردًا على شكوى النصر بسبب التذاكر
07/03/2023   10:30 م

بالفيديو.. تفاصيل طلب الرابطة من الاتحاد ردًا على شكوى النصر بسبب التذاكر

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عن أن رابطة دوري المحترفين طلبت من نادي الاتحاد ردًا على شكوي من نادي النصر؛ بسبب توزيع تذاكر المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر في قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” يوم الخميس المقبل.

وقال عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه برا 18 على قنوات SSC: “مصادرنا قالت إن الشكوى التي تقدم بها نادي النصر تدور حول أن نادي الاتحاد باع جميع تذاكر المباراة بما فيها نصيب النصر من المقاعد”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الإعلامي الرياضي أن الرابطة طالبت من الاتحاد تعديل أي شيء متعلق بخصوص عدد مقاعد الجماهير إلا أن نادي الاتحاد أبلغ الرابطة بأن هذا الموضوع غير صحيح، وأنه ملتزم بكل النسب المتفق عليها في توزيع تذاكر المباراة كالمعتاد.

بالفيديو.. تفاصيل طلب الرابطة من الاتحاد ردًا على شكوى النصر بسبب التذاكر

رياضة
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