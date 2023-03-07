كأس الملك سلمان.. ماذا ينتظر رباعي المملكة في أقوى نسخة بتاريخ البطولات العربية؟

تتأهب الجماهير العربية لمتابعة أقوى نسخة في تاريخ بطولات العرب للأندية، وذلك في ضوء نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي أجريت مساء الإثنين بالرياض.
وأسفرت القرعة عن نهائيات مبكرة مرتقبة في دور الـ16 من البطولة، والتي ستقام بنظام المجموعات، وتحتضن مبارياته المملكة العربية السعودية في 3 مدن هي أبها والباحة والطائف.
ويمثل المملكة في كأس الملك سلمان للأندية 4 أندية هي الهلال “بطل الدوري”، الاتحاد “الوصيف”، النصر “صاحب المركز الثالث” والشباب “صاحب المركز الرابع” في الموسم الماضي من دوري المحترفين، علمًا بأن الأندية الثلاثة الأولى ستبدأ مشوارها في البطولة انطلاقًا من دور المجموعات فيما يخوض الشباب مشواره بدءًا من الدوري الأول.
قمة سعودية – تونسية
أسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد مع الترجي التونسي في مجموعة واحدة هي المجموعة الأولى، بالإضافة إلى الشرطة العراقي بطل الدوري المحلي وسينضم إليهم أحد أندية: المنامة البحريني، الهلال السوداني، الصفاقسي التونسي أو قطر القطري.
ويستهل الاتحاد مشواره بمواجهة الترجي فيما يواجه في المباراة الثانية أحد المتأهلين الأربعة من الأدوار الأولية، فيما يخوض مباراته الثالثة أمام الشرطة.
الهلال والوداد يكرران موقعة المونديال
أسفرت القرعة عن موعد جديد بين الهلال والوداد المغربي، وذلك بعد مباراتهما المثيرة التي شهدتها النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2022، والتي حسمها الهلال بالفوز بركلات الترجيح لتفتح الطريق أمامه لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي نادٍ سعودي بالفوز بالميدالية الفضية.
وتضم المجموعة الثالثة مع الهلال نادي السد بطل الدوري القطري بالإضافة إلى أحد أندية: طلائع الجيش المصري، أهلي طرابلس الليبي، النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.
قمة سعودية مصرية يزينها ديربي الرياض
تتجه الأنظار إلى المجموعة الثالثة إذ إنها ستشهد أول مشاركة غير محلية للنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مع فريقه النصر، ولذا أوفت القرعة بوعودها وأسفرت عن مجموعة نارية.
ويأتي الزمالك المصري على رأس المجموعة بجانب النصر بالإضافة إلى أحد أندية: الشباب، القوة الجوية العراقي، تشرين السوري أو المريخ السوداني. وفق “أخبار 24”.
كما سيتحدد الفريق الرابع المشارك في هذه المجموعة بعد مباريات الاتحاد المنستيري التونسي ضد فحمان اليمني، والسيب العماني ضد المحرق البحريني.
وفي حال تأهل الشباب فإنه سيضرب موعدًا ناريًا مع النصر في ديربي العاصمة ولكن بنكهة عربية، هذا فضلًا عن قمتين سعودية-مصرية.
يذكر أن البطولة لم يتحدد بشكل رسمي موعد انطلاقها وإن كان الموعد الأقرب هو يوليو المقبل علمًا بأن مباريات الدور الأول بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، على أن تقام مرحلة المجموعة بنظام التجمع في المملكة ومن دور واحد.