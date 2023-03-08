طقس اليوم.. أمطار وغبار مع برد على أجزاء بعدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف أن تلك الحالة الجوية ستمتد كذلك لأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في المدينة المنورة والرياض وجدة، و34 درجة في الدمام، و24 درجة في أبها وتبوك).