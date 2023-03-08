نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وغبار مع برد على أجزاء بعدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة
08/03/2023   8:31 ص

طقس اليوم.. أمطار وغبار مع برد على أجزاء بعدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

+ = -
586

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن تلك الحالة الجوية ستمتد كذلك لأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في المدينة المنورة والرياض وجدة، و34 درجة في الدمام، و24 درجة في أبها وتبوك).

طقس اليوم.. أمطار وغبار مع برد على أجزاء بعدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253370.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.