خلال اجتماعه برئيس “القيادة الرئاسي”.. ولي العهد يؤكد دعم المملكة لحل سياسي في اليمن

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.
وأكد ولي العهد خلال الاجتماع استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وذلك بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.
#ولي_العهد خلال اجتماعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بقصر اليمامة في الرياض#اليمنhttps://t.co/tizdOC4ici pic.twitter.com/c0qt5XbeqN
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 7, 2023
وفق “أخبار 24”.