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جديد المحليات > خلال اجتماعه برئيس “القيادة الرئاسي”.. ولي العهد يؤكد دعم المملكة لحل سياسي في اليمن
08/03/2023   8:30 ص

خلال اجتماعه برئيس “القيادة الرئاسي”.. ولي العهد يؤكد دعم المملكة لحل سياسي في اليمن

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اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

وأكد ولي العهد خلال الاجتماع استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وذلك بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

وفق “أخبار 24”.

خلال اجتماعه برئيس “القيادة الرئاسي”.. ولي العهد يؤكد دعم المملكة لحل سياسي في اليمن

جديد المحليات
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