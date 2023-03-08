السواحة: استضافة “إكسبو 2030” يعكس تطلع المملكة لدور ريادي عالمي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، اليوم (الثلاثاء)، أن تطلع المملكة واستعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، تحت شعار “معًا نستشرق المستقبل”، يعكس تطلعاتها للعب دور ريادي عالمي.
وأوضح السواحة، خلال لقاء عقده مع أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، خلال زيارتهم للرياض من أجل تقييم ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، أن الشعار يدعو لاستشراف حلول مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينبثق عن رؤية تتمثل في جعل المعرض منصة عالمية توفر الأدوات اللازمة، لتصميم وإرساء مخططات تسهم في إيجاد غد أفضل.
وقال: “نطمح في الرياض إكسبو 2030، إلى تمكين الدول من اتخاذ إجراءاتٍ يقودها شعار المعرض -معًا نستشرف المستقبل- مع إحداث تأثير ذي نطاق عالمي، وتقديم إمكاناتٍ أكبر للمساهمة في صنع مستقبل أفضل لشعوب العالم”.
والتقت البعثة عددًا من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة الجوانب المختلفة للمعرض، من بينهم مسؤولون بصندوق الاستثمارات العامة، وشركة نيوم، لتسليط الضوء على دور المملكة الرائد وقفزاتها التنموية في مشاريع التطوير الحضري، والتي تتناغم مع الموضوع الرئيس للمعرض.
وقامت البعثة بجولة في معرض نيوم “ذا لاين”، كما التقى أعضاء البعثة مع المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، الأميرة هيفاء آل مقرن، ونائب وزير التجارة إيمان المطيري، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري.
وفق “أخبار 24”.