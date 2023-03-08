استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي في الديوان الملكي بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين من البلدين.
وبحث ولي العهد مع رئيس وزراء بولندا سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وبولندا في مختلف المجالات، واستعرضا علاقات الصداقة بين البلدين، كما استعرضا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الأمير محمد في بداية الاستقبال بالسيد مورافيسكي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر الأخير عن سعادته بزيارة المملكة وتقديره لما وجده والوفد المرافق به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التجارة ماجد القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد آخر من المسؤولين.
وعقب انتهاء الزيارة غادر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي والوفد المرافق له الرياض، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير التجارة ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.
#ولي_العهد خلال استقباله رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
#رئيس_وزراء_بولندا_في_الرياضhttps://t.co/EOcV6ebyF6 pic.twitter.com/HDj8iXKSSt
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 7, 2023
وفق “أخبار 24”.