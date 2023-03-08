9 خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة بجدة

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، مشيرةً إلى أن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 589.5 مليون ريال.
ولفتت الإمارة إلى أن عدد الخدمات المقدمة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغ 101.8 ألف خدمة؛ شملت خدمات: دفع الإيجارات، والسلال الغذائية والدواء والجوبات ونقل العفش وحليب الأطفال.
وأضافت أن الخدمات تضمنت أيضاً توظيف 269 مواطناً ومواطنة، وتسكين أكثر من 24 ألف أسرة، إلى جانب تسليم 794 وحدة إسكان تنموي.
وفق “أخبار 24”.