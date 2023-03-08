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جديد المحليات > وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم أمام الملك وولي العهد
08/03/2023   8:31 ص

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم أمام الملك وولي العهد

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أدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم السلطان ووزير الإعلام سلمان الدوسري، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرت مراسم تأدية القسم في قصر عرقة بالعاصمة الرياض أمس (الثلاثاء)، حيث كان نص القسم: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً بتعيين المهندس إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين سلمان الدوسري في منصب وزير الإعلام.

أمام خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين وبحضور سمو ولي العهد.. وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم

وفق “أخبار 24”.

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام يؤديان القسم أمام الملك وولي العهد

جديد المحليات
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