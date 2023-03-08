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رياضة > بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (فيديو وصور)
08/03/2023   8:29 ص

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (فيديو وصور)

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انفرد الأهلي بصدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بعدما عاد من ملعب مضيفه نجران بالفوز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، لحساب الجولة 24.

وافتتح اللاعب عبدالله المقرن ثنائية الأهلي في الدقيقة 72 من عمر اللقاء الذي أكمله نجران بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد لاعبه كريستيان مارتينيز بعد تدخل متهور مع لاعب الأهلي هيثم عسيري.

وفي الدقيقة 90+3 حسم مراد خضري النتيجة للأهلي بهدف ثان ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

وبتلك النتيجة فض الأهلي شراكته مع الحزم في صدارة دوري يلو مستفيدا من تعادل الحزم أمس الاثنين أمام القادسية بهدف لكل منهما. وفق “أخبار 24”.

ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الحزم، متقدما خطوة نحو العودة إلى دوري الأضواء.

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (صور)

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (صور)

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (صور)

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (صور)

بثنائية في نجران.. الأهلي ينفرد بصدارة يلو (فيديو وصور)

رياضة
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