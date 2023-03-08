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رياضة > حقيقة افتعال محمد العويس أزمة في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الفتح
08/03/2023   8:29 ص

حقيقة افتعال محمد العويس أزمة في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الفتح

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كشفت مصادر مقربة من حارس الهلال محمد العويس حقيقة الأحاديث الدائرة حول افتعاله أزمة في غرفة خلع الملابس مع أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وكانت أحاديث تم تداولها بشأن إحداث العويس ضجة كبرى في غرفة خلع الملابس قبل لقاء الفتح الماضي بعد علمه بخروجه من التشكيل الأساسي للفريق، رغم حراسته لعرين الفريق في المباراتين الماضيتين على حساب زميله عبدالله المعيوف.

وحسب ما كشف أحد الأصدقاء المقربين للعويس لـ”موقع جول”، فإنه لا صحة لما تردد عن افتعال الحارس لأزمة، مشددًا على وحدة الفريق وعلاقة صديقه القوية بكل زملائه.

كان الهلال تعرض للخسارة أمام الفتح بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 18 في دوري روشن. وفق “أخبار 24”.

حقيقة افتعال محمد العويس أزمة في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الفتح

رياضة
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