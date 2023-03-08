تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب دورتموند

نجح تشيلسي الإنجليزي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في إطار إياب ثمن النهائي.
وافتتح رحيم ستيرلينغ باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 ثم أضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب “ستامفورد بريدج”.
وجاء تأهل الفريق اللندني بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1) إثر خسارته مباراة الذهاب في دورتموند بهدف دون مقابل في 15 فبراير الماضي. وفق “أخبار 24”.