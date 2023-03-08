هل يضع رونالدو بصمته الأولى أمام الكبار في مواجهة الاتحاد؟

في سجلات كرة القدم يحجز لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانة بين عظماء اللعبة على مدار التاريخ لكنه لا يزال حتى الآن يرغب في دخول التحديات والفوز بها مثلما فعل مرارًا وتكرارًا خلال مسيرته الطويلة.
ومع انضمام كريستيانو إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، دارت العديد من التساؤلات عن مدى قدرته على العطاء لا سيما أنه كان قد فسخ تعاقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم عانى من الإخفاق مع منتخب بلاده في مونديال قطر.
ولم تكن ضربة بداية رونالدو مع النصر على أفضل نحو فقد كان شاهدًا على فقدان الفريق أول ألقابه هذا الموسم بعدما خسر من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
تجاوز صدمة السوبر
وبعد صدمة السوبر كعادة النجم البرتغالي نجح في الرد على كل منتقديه في الملعب سريعا، وأثبت للجميع أن الذهب لا يصدأ بعدما سجل 8 أهداف في 6 مباريات منها سوبر هاتريك في مباراة، وهاتريك في آخر، فضلًا عن صناعة هدفين.
وسجل رونالدو سوبر هاتريك تاريخيًا في شباك الوحدة، كان الأول له في الملاعب منذ 10 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى أنه أصبح أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” في دوري روشن للمحترفين بمسماه الجديد، فضلًا عن تسجيل اسمه كأسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل سوبر هاتريك، إذ احتاج لثلاث مباريات فقط ليسجل في المباراة الثالثة “السوبر هاتريك”.
ولم يكتف رونالدو برباعيته أمام الوحدة، ليعود سريعًا إلى طريق تحطيم الأرقام القياسية مسجلًا هاتريك في شباك ضمك أصبح به أسرع لاعب يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين وذلك بعد 5 مباريات فقط.
أرقام تاريخية
وأصبح النجم البرتغالي أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل 8 أهداف، وذلك بهدفه في شباك الفتح ورباعيته أمام الوحدة و”هاتريك” ضمك، كما وصل إلى الهاتريك رقم 62 في مسيرته ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هذا الرقم القياسي.
أداء رونالدو في المباريات الماضية، جعله يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير في دوري روشن.
وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير لدوري روشن السعودي. نأمل أن يكون الأول من بين العديد! فخور لكوني جزءاً من هذا الفريق”.
بصمة أمام الكبار
ورغم أن رونالدو اقتحم قائمة هدافي دوري روشن سريعا لكن البعض أشار إلى أن النجم البرتغالي عليه أن يضع بصمته أمام كبار دوري روشن ولا يكتفي بالتسجيل على الفرق الأخري، لا سيما أنه يجب أن يكون رجل المواقف الصعبة مثلما كان دومًا.
ويستعد النصر لمواجهة صعبة أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن، وربما تكون فارقة بشكل كبير في شكل المنافسات على دوري خلال الجولات المقبلة في ظل تقارب مستوى الفريقين.
وتنتظر جماهير النصر أن يكون للنجم البرتغالي دور حاسم في الكلاسيكو هذه المرة، وألا ينتهي بالصورة التى كان عليه في بطولة كأس السوبر السعودي.. فهل يضع الدون بصمته الأولى في مواجهات الكبار أمام الاتحاد؟
وفق “أخبار 24”.