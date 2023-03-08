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رياضة > الانضباط تعاقب مدرب الهلال ورئيس الوحدة
08/03/2023   8:29 ص

الانضباط تعاقب مدرب الهلال ورئيس الوحدة

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ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتغريم كل من مدرب الهلال رامون دياز، ومدرب الوحدة لويس سييرا، ورئيس الوحدة سلطان أزهر، 20 ألف ريال لكل منهم بسبب عدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الوحدة والهلال في دوري روشن.

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي لها تغريم لاعبي الهلال محمد البريك ومحمد العويس 20 ألف ريال لكل منهما؛ بسبب عدم الحضور إلى منطقة المقابلات الإعلامية بعد مواجهة الوحدة. وفق “أخبار 24”.

وغرمت اللجنة إداري الوحدة توفيق تونسي، ولاعب فريقه منير محمدي، 20 ألف ريال لكل منهما؛ بعد دخولهما أرضية الملعب وغرفة تبديل الملابس وهما غير مسجلين في قائمة الفريق خلال اللقاء.

الانضباط تعاقب مدرب الهلال ورئيس الوحدة

رياضة
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