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جديد المحليات > خدمة لمستفيدي “سكني”.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”
08/03/2023   2:10 م

خدمة لمستفيدي “سكني”.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”

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دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الربط التقني بين مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، وبرنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية.

ويهدف الربط التقني إلى تعزيز الشراكة التكاملية فيما بين “إتمام” و”تطوير”، بما يسهم في أتمتة وتسريع تقديم الطلبات للاستفادة من خدمات الأخير، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، برفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بنهاية 2030.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن الربط التقني مع منصة “إتمام” يأتي بهدف تسهيل رحلة مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الشراكة التقنية بين “تطوير” و “إتمام” ستمكن مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري من تقديم طلبات الاستفادة من خدمات برنامج تطوير إلكترونياً بكل يسر وسهولة ودقة عالية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتمكين الطلب المتزايد وزيادة المعروض العقاري في جميع مناطق المملكة.

خدمة لمستفيدي “سكني”.. تدشين الربط التقني بين برنامج “تطوير” ومنصة “إتمام”

جديد المحليات
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