أعلنت وزارة التجارة، تنفيذ زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، مع قرب حلول الشهر الكريم.
وأضافت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ ستة أشهر، وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في الشهر الكريم إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.
وأوضحت أن الزيارات تشمل المستودعات والأسواق المركزية و”الهايبرات” والمخازن، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم خلال الجولات والزيارات برصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
وفق “أخبار 24”.