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جديد المحليات > يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة.. ماذا تعرف عن جبل صيدح؟
08/03/2023   2:12 م

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة.. ماذا تعرف عن جبل صيدح؟

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يعد جبل صيدح، الموجود بمنطقة حمى الثقافية والأثرية، المسجلة بقائمة التراث العالمي لليونسكو، من أهم المواقع الأثرية والتاريخية، والتي تزخر بالنقوش الثموظية والنبطية والمسندة الجنوبية.

ويعتبر جبل صيدح الواقع شمال نجران، أحد أكبر المعالم إلى جانب جبل حمى، وجبل عان جمل وشسعا والكوكب، التي شهدت أولى محاولات الإنسان لكتابة الأبجدية القديمة، وتمتد على نحو 130 كيلومترا.

ويتميز الجبل بأنه إرث تاريخي عريق ومعلم سياحي بارز، يرتاده السياح من داخل المملكة وخارجها لمشاهدة الرسوم والنقوش التي رسمها ونقشها الإنسان على واجهات صخور الجبل، والأدوات الحجرية التي استخدمها في حفر رسومه ونقوشه الكتابية المتنوعة والغنية، التي تدل على فن وإبداع الإنسان في العصور القديمة.

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

وفق “أخبار 24”.

يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة.. ماذا تعرف عن جبل صيدح؟

جديد المحليات
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