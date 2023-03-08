قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم الذي انطلق اليوم (الأربعاء) في الرياض، يهدف لبناء منصة عالمية حاضنة لمنظومة موسعة من المنظمات ذات الاختصاص المتنوع.
وأضاف “البنيان” أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون والاستدامة بين المنظمات الدولية من خلال الحوار وطرح المبادرات النوعية وعقد الشراكات الجديدة، بالإضافة لرسم مسارات جديدة للتعاون والشراكات المستدامة.
وأكد أن المرأة السعودية قدمت إنجازات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، مشيدا بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز التنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
“البنيان”: نسعى لبناء منصة عالمية حاضنة للمنظمات ذات الاختصاص المتنوع#مؤتمر_مستقبل_منظمات_التربية_والثقافة_والعلومhttps://t.co/nxRkN30tvo pic.twitter.com/qzWSs4ogHw
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 8, 2023