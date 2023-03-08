بقيمة تتجاوز 4 مليارات.. إطلاق صناديق عقارية لتوفير وحدات سكنية بالرياض والمدينة

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليار ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2.
ورعى “الحقيل” توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة “البناء الحديث” وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” بنسخته الجديدة لعام 2023، والذي أقيم يوم أمس (الثلاثاء) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية وشركات التطوير العقاري.
ويتضمن المعرض، الذي ستستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل، 8 جلسات حوارية عن الصناعة العقارية والتحول الرقمي في القطاع العقاري، الإسكان الميسر، الوساطة والمشاريع العقارية.
وفق “أخبار 24”.