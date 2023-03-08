“مجلس التعاون”: 24 سيدة خليجية ضمن مؤشر أقوى 50 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن 24 سيدة أعمال خليجية جاءت ضمن مؤشر أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط خلال عام 2022م.
وأكد أن المرأة الخليجية حققت إنجازات كبيرة في مسيرة البناء والتنمية في المجتمعات الخليجية بكافة المجالات، كما تعد ركناً أساسياً في قصة النجاح وإعداد أجيال المستقبل، وصاحبة بصمة متميزة في مجالات صنع القرار.
وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يأتي هذا العام تحت شعار “الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة”، أن دول الخليج قامت بتمكين المرأة الخليجية في مجال التكنولوجيا والتعلم الرقمي، وتوظيف المرأة في المناصب القيادية والإدارية بهيئات المعلومات والحكومات الإلكترونية، وتشجيعها على التحدي والابتكار.
وأكد أن دول مجلس التعاون تواصل دعم دور المرأة بشكل بارز، وإنشاء الآليات والمؤسسات والمراكز المتخصصة بشؤون المرأة لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها، داعيا لمواصلة دعم وتشجيع المرأة بكافة الوسائل لأداء رسالتها في المجتمع.
من جهته، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالإنجازات التي حققتها المرأة في المجالات كافة، وخاصة في مجال العالم الرقمي والتكنولوجيا والابتكار رغم كل الصعاب التي تواجهها للمشاركة في تلك المجالات. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المنظمة تواصل جهودها في اتخاذ العديد من الإجراءات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها وحظر التمييز ضدها.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتذليل العقبات من أجل تحقيق مشاركة المرأة في المجالات كافة والوصول إلى عالم رقمي أكثر أمانًا وشمولية وإنصافاً من أجل مواجهة العديد من الأزمات العالمية.