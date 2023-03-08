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جديد المحليات > النفط يتراجع للجلسة الثانية بسبب مخاوف رفع الفائدة
08/03/2023   2:11 م

النفط يتراجع للجلسة الثانية بسبب مخاوف رفع الفائدة

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سجلت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، انخفاضا للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 7.30 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنتا أو 0.4% لتسجل 77.24 دولار للبرميل.

وكان كل من برنت وغرب تكساس الوسيط، انخفضا بأكثر من 3% أمس (الثلاثاء)، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة. وفق “أخبار 24”.

النفط يتراجع للجلسة الثانية بسبب مخاوف رفع الفائدة

جديد المحليات
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