مدير مكافحة المخدرات ينقل التعازي في استشهاد “الشهراني” أثناء أداء واجبه بنجران

نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عبدالله شريع الشهراني، أحد منتسبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بمنطقة نجران.
وأكد اللواء القرني أن ما يقدمه رجال المكافحة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من خطر جريمة الاتجار بالمخدرات، نابع من إيمانهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم باستشهاده في ميدان العزّ والكرامة والشرف.